Fatih Altaylı: Audi’nizde pudra şekeri çekerken ‘Bravo Hamas’ demek kolay 

İsrail’in yayılmacı tavrı elbette sürüyordu ama İsrail’de bu politikayı benimsemiş Netenyahu’ya karşı müthiş bir muhalefet vardı ve halk güvenmediği Başbakan’a karşı aylardır sokaklardaydı ve İsrail Ordusu bile Netenyahu’ya karşı tavır almıştı.

Gitmesi an meselesi, barış çabalarının güçlenmesi çok da hayal olmayan bir noktadaydı.

Ve Hamas içindeki bir grup bu saldırıyı yaptı.

İsrail karşıtlarının bile savunmakta güçlük çekeceği vahşet görüntülerini de yayınlayarak.

Ben ve benim gibi düşünenler bu saldırıyı eleştirince, Türkiye’deki bazı “ahmak” siyasal İslamcılar bize hakaret etmeye başladılar.

Oysa bizim ne dediğimiz açık.

“Bu aptalca saldırı barış umutlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor, binlerce Filistinlinin ölümü ile sonuçlanacak bir süreci başlatıyor” dedik.

Bu saldırıdan kazançlı çıkmayacağı kesin olan bir grup var ise bunlar Filistinliler, özellikle de Gazze’de yaşayanlar.

Çünkü İsrail, Hamas’ın yayınladığı görüntüler sayesinde hiç olmadığı kadar haklı, hiç olmadığı kadar mağdur görünecek.

Geçmişte Müslümanların bayramında Gazze’ye saldırdığı için eleştirilen İsrail, kendi kutsal gününde çocuklarını ve kadınlarını vahşi bir katliama kurban vermiş bir halk olarak anılacak.

Ve bedeli çok daha ağır bir şekilde Filistin halkı ödeyecek.

Siz burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi’nizde pudra şekeri çekerken “Bravo Hamas” demek kolay.

Arap-Acem çekişmesini fark etmeden, evin salonunda, klavye başında taraf olmak kolay.

Nasılsa bedelini siz değil, oradaki binlerce Filistinli ödeyecek.

Siz daha fazla yönetim kurulu üyeliği alın, siz daha fazla din siyaseti yapın diye Filistinli çocuklar ölecek.

Bu işin en kârlısı ise elbette Netenyahu.

Devrilmekte olan Başbakan, şu anda tüm milletin arkasında birleştiği lider haline geldi.

Elbette İsrail halkı yaptıklarının bedelini ona bir gün ödetecektir.

Ama bu saldırının Netenyahu’nun ömrünü uzattığı da aşikar.

Ortadoğu’ya ise yeni bir şiddet tsunamisi geliyor.

Orası da kesin.

Fatih Altaylı’nın yazısı