Fatih Altaylı: Atilla Kart’ın bu kadar çabuk ortaya çıkacak bir yalanı niye söylediğini anlamadım

Atilla Kart “CHP Anayasa referandumundaki hukuksuzlukları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmemi istemedi” olarak özetlenebilecek bir açıklama yapınca, pek çok çoğunuz gibi ben de buna inandım ve bunu CHP yönetimi açısından kuşku verici bir durum olarak gördüm.

Ancak ilginçtir, o dönemde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Bülent Tezcan dün bir mektup gönderdi.

Ve Atilla Kart’ın alenen yalan söylediğini, o dönemde CHP yönetiminin YSK’nin bu kararına karşı tüm yargı yollarını kullandığını ve AİHM’e de başvurduğunu belirtti.

Bununla yetinmedi ve hem başvuru metnini, hem de AİHM kararını benimle paylaştı.

Doğrusu Atilla Kart’ın bu kadar çabuk ortaya çıkacak bir yalanı nasıl söylediğini ve niye söylediğini anlamadım.

Fatih Altaylı’nın yazısı