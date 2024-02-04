Fatih Altaylı: Aslına bakarsanız, Hafize Gaye Erkan’ın ‘bileti’ çoktan kesilmişti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti ve benim de fazla düşünmeme gerek kalmadı.

Otomobilleri bir kenara bırakıp bunu yazmam gerekiyordu çünkü bu konuda kimse gerçekten ne olup bittiğini ya yazmıyordu ya bilmiyordu.

Aslına bakarsanız, Hafize Gaye Erkan’ın “bileti” çoktan kesilmişti.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajdan bu yana, Merkez Bankası Başkanı uzatmaları oynuyordu.

Elbette neden o röportaj değildi.

Bir banka çalışanının CİMER’e yaptığı şikayetle ayyuka çıkan Hafize Gaye Erkan’ın babasının Merkez Bankası’nda fink atması, bankacılık çevrelerinde çoktandır konuşulan bir gerçekti.

Bir yabancı bankanın yönetim kurulu üyelerinden biri, Gaye Erkan’ın babasının Merkez Bankası toplantılarına girdiğini büyük bir hayretle görmüş, şaşkınlığını gizleyememişti.

Tek neden bu da değildi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süreden beri yakın çevresi ile Hafize Gaye Erkan ile ilgili olumsuz eleştirilerde bulunuyordu.

Merkez Bankası Başkanı’nın ABD’deki davaları nedeniyle görevine tam konsantre olamadığından, Hafize Gaye Erkan’ın Batılı finans çevrelerindeki bozuk repütasyonunun Türkiye’ye yabancı sermaye gelişinin önünde engel olduğundan yakınıyordu.

Sadık Abi’li röportaj ve Merkez Bankası’na yerleşen baba da elbette önemliydi ama Bakan Şimşek’in asıl derdi, gelmeyen yatırımlar ve Erkan hakkında ABD’de süren dava idi. (Davanın parasal miktarı aslında pek önemli değil ama bir banka yöneticisinin yatırımcıyı yanıltan beyanlarda bulunması etik açıdan sıkıntılı.)

Şimşek’in Hafize Gaye Erkan’dan umudu kesmesinin bir diğer önemli nedeni ise beklenen sıcak ve ılık paranın muhtemelen bu nedenle bir türlü gelmemesiydi ve son dönemde bunu saklamıyor, yakın çevresine hatta çok da yakın olmayan çevresine bile bundan yakınıyordu. “Gaye Hanım becerememişti.”

Fatih Altaylı’nın yazısı