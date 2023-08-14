Fatih Altaylı: Adalete güven için Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmalı

Münevver Karabulut’un babası feth-i kabir yani mezarın açılarak mezarda yatan biri olup olmadığının incelenmesini ve yatan bir cenaze var ise DNA’sının alınarak Garipoğlu’nun DNA’sı ile karşılaştırılmasını istedi.

Türk yargısı peş peşe aksi yönde kararlar verince şüpheler arttı ve konu tartışılmaya başlanınca ben de geçtiğimiz cumartesi günü, Rezan Epözdemir ile ‘fatihaltayli‘ Youtube kanalında bir röportaj yaptım.

1 saatlik röportaj hafta sonunda 1 milyon 200 bin kere izlendi. Tüm medyada tartışıldı ve bana gelen yüzlerce mailin dışında röportajın altına yaklaşık 7 bin yorum yapıldı. Eğer bir Adalet Bakanı bu yorumları okusaydı, bir saniye bile düşünmeden Karabulut ailesinin talebini yerine getirir ve mezarı açtırırdı.

Çünkü hemen hemen bütün yorumlar mezarın açılması gerektiğini, mezarda yatanın Cem Garipoğlu olduğuna inanmadığını söylüyordu. Kimsenin adalete güveni kalmamıştı. Adaletin Garipoğlu ailesi tarafından satın alındığına inanıyordu. İstisnasız tüm yorumlarda mezarın açılması gerektiği konusunda fikir birliği vardı.

Belli ki, Türkiye’de adalete güvenin yeniden sağlanabilmesi için atılması gereken çok adım var. İlk adım, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermek olabilir.

Tabii mezarda yatanın o olduğu konusunda adaletten sorumlu olanlarda da bir şüphe yoksa. Yok eğer mezardan başkası çıkarsa. Seyreyle sen gümbürtüyü…

Fatih Altaylı’nın yazısı