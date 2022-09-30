Fas, Adidas’tan Cezayir’in formasını değiştirmesini istedi

Fas Kültür Bakanlığı, ‘kültür yağmacılığı’ yapıldığı gerekçesiyle spor giyim markası Adidas’tan, Cezayir için hazırladığı formanın tasarımını değiştirmesini talep etti.

Fotoğraf: Adidas

Kültür bakanlığı adına Faslı avukat Murad Elacuti, Cezayir antrenman formasında Fas’ın çok renkli seramik mozaiklerinde yaygın olan ‘zellige’ olarak bilinen geometrik deseninin göründüğünü iletti.

Adidas CEO’su Kasper Rorsted’e gönderilen bir mektupta, “Fas’ın zellige sanatından ilham aldığını” iddia ettiği Cezayir formasının iki hafta içinde geri çekilmesini isteyen Elacuti, Facebook’ta Fas Kültür Bakanlığı adına Adidas’a yasal uyarıda bulunduğunu yazdı.

Twitter’da Cezayir milli takımı için ‘kültür ve tarihten ilham aldığını’ söylediği yeni 2022-2023 sezonu formasının bir fotoğrafını yayınlayan Adidas’ın açıklamasına göre tasarım ilhamını kuzeybatı Cezayir’in Tilimsan kentinde Mechouar Sarayı‘ndan alıyor.

تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور.

متوفرة من 14 أكتوبر في المتجر وعلى موقع https://t.co/dqE4Tv5WO9 ومن خلال @dzfanstore



The new Algeria culture wear collection, inspired by the iconic El Mechouar palace. Available from 14/10.



📸: @aqbnwr@LesVerts pic.twitter.com/sAdNbWhSyL — adidasMENA (@adidasMENA) September 23, 2022

Fas ve Cezayir’in çatışmalı tarihi

Fransız sömürgesinden kurtulup bağımsızlıklarını kazandıklarından bu yana yaklaşık 2 bin km’lik bir sınırı paylaşan Cezayir ve Fas, 1963’te Fas’ın Cezayir’de toprak sahibi olma iddiası üzerine dört ay süren ‘Kum Savaşı’nı yaptılar.

Batı Sahara Savaşı ile 1975’ten 1991’e kadar süren çatışmalardan sonra 1994’te İslamcı teröristlerin Fas’ta bir oteli bombalamalarının ardından sınırlar geçici olarak kapatılmıştı.

2021’de Cezayir, komşusuyla diplomatik ilişkilerini keserek Fas’ı ‘düşmanca eylemlerle’ suçlamış; Fas hareketi “tamamen haksız” olarak nitelendirmişti.