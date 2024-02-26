Faruk Bildirici: Fenerbahçe kadın gibi oynasaydı

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın, Çaykur Rizespor maçı sonrasındaki sözleri, futbol medyasını şaşırtmışa benzemiyor.

Oysa Kartal’ın, “Rakip takımı tebrik ediyorum, oyunu çirkinleştirmediler. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları da delikanlı gibi çıktık, onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Mazeretlere sığınmadık” sözleri cinsiyetçiydi. Erkekliğe üstün değerler atfediyor; dolaylı olarak da kadınlığı aşağılıyordu. Fenerbahçe o gün kötü oynasa kadın gibi mi oynamış olacaktı?

Erkek gibi oynamak” son derece köhnemiş, eskilerde kalması gereken bir bakış açısı iken Kartal’ın, maç sonrası yayıncı kuruluşun mikrofonuna sarfettiği bu sözlerine futbol medyasından güçlü bir itiraz gelmedi. Futbol medyası cinsiyetçiliği baş tacı etti; futbol camiasına yaydı; bir kez daha olağanlaştırdı.

Faruk Bildirici’nin yazısı