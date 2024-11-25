Faruk Bildirici: Çin medyasının Türkiye ilgisi

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2000’li yıllardan itibaren Çin’in Türkiye’ye ilgisi arttı, pandemi döneminden sonra da iyice medya atağına dönüştü.

CRI Radyo, 2016 yılında Radyo Mega frekansları üzerinden büyük kentlerde yayına başladı. Çin’in uluslararası yayın markalarını “CGTN” (China Global Television Network) çatısı altında toplamasıyla birlikte Türkiye’deki CRI Türk de geçen yıldan itibaren CGTN Türk olarak radyo yayınını ve cgtnturk.com adıyla da internet faaliyetini sürdürüyor. Bu radyo da haberlerin yanı sıra müzik yayını da yapıyor.

China Today Türkiye adlı dergi de 2012’den beri üç ayda bir çıkıyor. Turkuvaz Medya işbirliğiyle yayımlanan bu dergi, Çin’in Türkiye’deki iktidara ilişkin yaklaşımını da somutluyor. Son sayısı için Sabah’ta yayımlanan ilanın başlığı da “Çin’i keşfetme zamanı”ydı.

China Today Türkiye ile CICG’nin (Çin Uluslararası İletişim Grubu) geçen ay “Yeni dönemde Çin’de reformların derinleşmesi ve getirdiği fırsatlar” temalı forum düzenlemesi de dikkat çekiciydi. Açılışta konuşan CICG Başkan Yardımcısı Liu Dawei, iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir de BRICS Business adlı Çin ve Rusya bağlantılı bir dergi var; bu dergide Türk akademisyenlerin de yazıları yayımlanıyor.

Çin’in Türkiye’ye özel önem vermesinin en önemli nedeni burayı hem güvenli bir pazar hem de Avrupa ile Arap-İslam dünyasına açılan kapı olarak görmesi. Türkiye’de oluşturulacak olumlu imajın, Avrupa ve Arap-İslam ülkelerinde de etkili olacağını hesaplıyorlar.

Ayrıca BBC Dünya Servisi’nin 2008-2009 yıllarında 21 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre, “Türkiye, Çin’e yönelik olumsuz algının en yüksek olduğu ülkelerden biri”. Elektrikli otomobiller ile mesafe aldıkları algı değiştirme çabasına medya gücüyle de katkı veriyorlar.

Önümüzdeki günlerde Çinli gazeteciler ve Çin medyası daha görünür hale gelirse şaşırmayalım…

Faruk Bildirici’nin yazısı