Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi

AKP’den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba’nın milletvekilliğinden de istifası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Fakıbaba, AKP’den ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini 20 Ekim’de Twitter’dan duyurmuştu. İstifa mesajında AKP’de ‘siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan’ kişilerin olduğunu anlatmıştı. Vekil daha sonra İYİ Parti’ye katılmıştı.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.

Oylamada istifa kabul edilerek vekillik düşürüldü.

Fakıbaba’nın istifasıyla AKP 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP dört, Demokrat Parti iki, Memleket Partisi iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi birer sandalyeye sahip olurken beş bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.