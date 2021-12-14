Faik Çetiner: Sanırım sadece sayın Ali Koç bilmiyor!

Galibiyet Gaziantep kadar Erol Bulut içinde anlamlıydı. Mutlak kazanması gereken Fenerbahçe ise yenilgiyle adeta “Ben şampiyonluk yarışından vazgeçiyorum” dedi. Zaten Pereira gibi bir teknik adamla hedef kovalanmayacağını sanırım sadece sayın Ali Koç bilmiyor!

Faik Çetiner’in yazısı