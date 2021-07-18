Faik Çetiner: Pereira’nın kadro seçimi kolay değil

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü, yine yeniden aynı göreve geldi. 2015/16 sezonunda Aziz Yıldırım tarafından göreve getirilen Pereira, başarılı bir sezon geçirmesine rağmen şampiyonluk yaşatamayınca gönderilmişti. Geldiği ilk dönemde olduğu gibi Portekizli hocanın yine elinde geniş ve kaliteli bir kadro var. Bu geniş kadro, avantaj olarak gözükse de geçen sezon baş ağrıtmıştı. Erol Bulut geniş kadrodan bir türlü istenilen ideal 11’i oluşturamamıştı. (…)

Tüm gözler teknik direktör Pereira’da. Hazırlık maçları bize biraz fikir verse de Pereira’nın kadro seçimi kolay değil. Ama başarı ideal 11’i bir an önce oluşturmak ile başlıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak kapatan, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş‘ı buna en güzel örnek.

Faik Çetiner’in yazısı