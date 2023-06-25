Fahrettin Koca, Özkan Uğur’un sağlık durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin “Tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: Özkan Uğur

Koca, geçen günlerde yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen usta sanatçı Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özkan Uğur’un tedavisinin halen yoğunda bakımda devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini ileten Koca şunları söyledi:

“Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.”