Facebook ve Instagram'daki erişim sorunu giderildi

Facebook ve Instagram’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu giderildi.
Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram’a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunu Türkiye’de de yaşandı. Kullanıcılar, hesaplarına giremedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hizmet kesintisinin küresel kaynaklı olduğunu duyurdu.
Meta şirketi söz konusu teknik sorunun çözüldüğünü açıkladı.