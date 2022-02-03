Facebook’ta ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısı düştü

Facebook’un 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısı düştü.

Facebook’un bağlı olduğu çatı şirketi Meta, günlük aktif kullanıcı sayısının geçen yılın son çeyreğinde 1,929 milyara düştüğünü duyurdu. Bir önceki çeyrekte bu 1,930 milyardı.

Şirketin ayrıca TikTok ve Youtube gibi rakipleri karşısında gelir artışı yavaşlarken, reklam verenler de harcamalarını azalttı.

Meta’nın hisseleri ABD’deki New York kentinde kurulu teknoloji borsasının kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 20’den fazla değer kaybetti.