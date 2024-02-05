Fabrikada yedi işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Procter & Gamble fabrikasındaki rehine krizine ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı.

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Uluslararası şirketin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GOSB) İhsan Dede Caddesi’nde bulunan fabrikasında yedi işçiyi silahla rehin alan İbrahim Y, duvara “Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm” yazmıştı.

AA’nın İbrahim Y’nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekiplerince E.Y, A.K. ile U.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, İbrahim Y. tutuklama, A.K. ile U.A. ise adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden İbrahim Y. tutuklandı, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.