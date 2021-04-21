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Yaramazlara biraz batar!

Ezhel: Türkiye’nin şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yok

Ezhel lakaplı rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, “Türkiye’nin şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yok” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Almanya’da yaşayan İpekçioğlu, Instagram paylaşımında, Türkiye’nin ‘apaçık bir parti devletine dönüştüğünü’ ifade ederek, “Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir” dedi.

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Ünlü rapçi şunları kaydetti: “Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını hakkını sormayan; şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun! Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş.”

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