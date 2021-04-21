Ezhel: Türkiye’nin şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yok

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle tarihte ilk kez kitleler halinde meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs, bu yıl da aynı koşullar altında kutlanacak.