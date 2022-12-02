EYT’de tazminat yükü için ‘uygun kredi’ geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda iş dünyasına ‘uygun finansman’ yaratmak için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu.

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere KGF’den uygun kredi imkanı sağlanacağını duyurmuştu.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hazırlıkların başladığını söyledi: “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır”.