Eylemdeki işçiler, kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyak nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Bursa’da, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan ve bunun üzerine fabrika önünde eylem yapan Barutçu Tekstil işçiler, eylem alanında kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyaktan etkilendi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

Görsel: ANKA

Barutçu Tekstil’de işten atılan işçiler, 107 gündür fabrikanın önünde eylem yapıyor.

ANKA’dan Sibel Kahraman’ın haberine göre işçiler, burada park edilen bir kamyonette yüklü bulunan ve kapakları açık bırakılan tanklardan sızan amonyaktan etkilendi.

Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri çağırıldı. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öziplik-İş Sendikası’nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, Barutçu Tekstil patronunun fabrika önündeki eylemi bitirmek için işçileri bilinçli olarak işçileri zehirlediğini iddia etti.

İşçilerin eylem yaptığı alana amonyak tanklarının yüklü olduğu bir kamyonet konulduğunu söyleyen Açıcı, “Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyakla direnişteki işçileri zehirlediler” dedi.

İşçilerin zehirlendiği iddiası üzerine aranan fabrikadan, yetkili kimsenin olmadığı belirtilerek herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Öz İplik-İş Sendikası’na üye olduktan sonra Barutçu Tekstil’deki işlerine son verilen dört kadın işçi, işe iade talebiyle fabrikanın önünde yaklaşık dört ay önce eylem başlatmıştı.

Eylemler devam ederken Barutçu Tekstil, 29 Aralık 2022’de üç kadın işçiyi daha işten atmıştı. Ardından, fabrikada çalışan iki işçinin daha işine son verilmişti.