Eyalet yönetimini binlerce ineği ‘sokaklara salarak’ protesto ettiler

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde, büyükbaş hayvanların kaldığı barınaklarını yöneten sivil toplum kuruluşları, vadedilen maddi desteğin verilmemesi üzerine binlerce ineği serbest bıraktı.

Fotoğraflar: BBC

Hükümet binalarında, bahçelerinde, mahkeme salonlarında, okulların önünde, sokaklarda gezen ineklerin görüntüleri viral oldu. Bazı inekler trafiği kapattı.

Eyalet yönetimi, bu yılki bütçesinde inek ve başka hayvanların kaldığı barınakları işleten kurumlara 5 milyar rupi (113 milyon 316 bin lira) ayırmıştı.

Ancak şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadığını söyleyen barınak yöneticileri, inekleri serbest bıraktıktan sonra da destek gelmezse yaklaşan eyalet seçimlerini boykot edeceklerini açıkladı.

Hinduların kutsal saydığı ineklerin öldürülmesi Gucerat’ın da aralarında olduğu 18 eyalette yasak. Bu nedenle barınakların önemi büyük. 2017’de, inekleri korumak amacıyla eyalette inek kesenlere müebbet hapis cezasını öngören yasal düzenleme yapıldı.

Hindistan’ın bazı eyaletlerinde ‘yumrulu deri hastalığı’ da denen sığır çiçeği salgını var. Salgın, Gucerat’ta 5 bin 800 büyükbaş hayvanının ölümüne neden oldu.

Indian Express’in haberine göre sivil toplum kuruluşları tarafından yönetilen ve 450 bini aşkın büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan 1750 barınak protestoya katıldı.

Hasta ineklerin tedavi edildiği barınaklar işleten bir kurumun genel sekreteri Vipul Mali, ”Uttar Pradeş, Haryana gibi eyaletler inek başın 50 rupi veriyor. Neden Gucerat’ta destek alamıyoruz” derken eyalet yönetimi hükümet desteğinin ‘bürokratik engeller’ nedeniyle geciktiğini açıkladı ve bir-iki gün içinde çözüm bulacaklarına dair söz verdi.

Polis, eyalette 70 protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.