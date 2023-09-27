Evrim konferansı tadilat gerekçesiyle iptal edildi: ‘Evrim karşıtlığının tezahürü’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenecek evrim konferansı, salonda tadilat yapılacağı gerekçesiyle iptal edildi.

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ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’nun düzenleyeceği Aykut Kence Evrim Konferansı’nın (AKEK) tarihi 6-7 Aralık olarak açıklanmıştı. Ancak ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, o tarihlerde salonda tadilat yapılacağı gerekçesiyle konferansın iptal edildiğini bildirdi.

Topluluğun açıklamasında aynı gerekçenin 2019’daki konferansta da sunulduğu, ancak hiçbir tadilat yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada konferansın ‘Türkiye’deki evrim karşıtlığının bir tezahürü olarak engellenmeye çalışıldığı’ savunuldu:

“Günümüz dünyasında evrim konusu farklı yerlere çekilmeye çalışılsa da AKEK hiçbir siyasi ideolojiyi ve şahsi inancı hedef göstermeden ilerlemeyi amaçlamıştır. Bu sene de AKEK’in ülkemizdeki evrim karşıtlığının bir tezahürü olarak engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bilime ket vuran düşüncelere rağmen konferansımızın karşılaştığı bu durumu kamuoyuna duyurmak ve birlikteliğimizle konferansımızın gerçekleşmesini sağlamak adına sizden gazetede konferansımızın yer alması ve/veya eklemiş olduğumuz bildirinin sosyal medya hesaplarınızdan paylaşılarak duyurulması topluluğumuzun misyonu olan bilimi ve doğru bilgiyi toplumla buluşturmada çok yardımcı olacaktır.”