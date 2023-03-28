Evrensel yazarı Özcan Yaman’a Hatay’da hafriyat kamyonu çarptı: Ağır yaralı

Evrensel gazetesi yazarı Özcan Yaman, Antakya’da kaldırımda yürürken hafriyat kamyonundan sarkan demirin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Fotoğrafçı Özcan Yaman Fotoğraf: Adil Okay

Evrensel gazetesinde yazan fotoğrafçı Yaman, dün akşam saatlerinde Antakya Kurtuluş Caddesi’nde yürüdüğü sırada bir hafriyat kamyonundan sarkan iki metrelik demirin çarpmasıyla yere düştü. Kalça kemiğinde kırık ve akciğerlerinde kanama oluşan Yaman Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sırasında Yaman’ın yanında olan yazar Adil Okay, yaşananları Evrensel‘e anlattı:

“Buraya Antakya Sanat Derneği’nin davetlisi olarak gelmiştik. Dün saat 18:00 sıralarında, Antakya Kurtuluş Caddesi’nde Özcan Yaman, ben ve Antakya Sanat Derneği’nden arkadaşımız Elif Yeşil yürüyorduk. Biz kaldırımda yürürken, moloz taşıyan bir hafriyat kamyonundan dışarı iki metre kadar sarkan demirin çarpması sonucu Özcan Yaman, havada takla atıp düştü. Kalça kemiğinde kırık ve akciğerlerde kanama vardı. Şu anda hastanede kontrol altında.”