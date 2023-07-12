Evren Devrim Zelyut: Zorlu bir kış bizi bekliyor

Maliye politikasında gelirleri artırmak için zamlar yapılırken giderlerde tasarruf da çok önemlidir. Deprem bölgesine yapılan harcamalar kısılamazsa o zaman kamunun makam araçları gibi lüks kalemler gözden geçirilmelidir.

Halkın ezildiği bir mali programda kamu da elini taşın altına koyup örnek olmalıdır. Politikayı tek kesime yıkmak demek de başarısız kalacağının işaretidir.

Şimşek’in işi zor lakin desteğimiz kendisiyledir. Zira ona ikazlar yapacak muhalefet taht oyunlarına düşmüş, muhalefet lideri “Kazanamadık ama dünyanın sonu değil” diyecek kadar mevcut ağır ekonomik tablodan kopmuş bir görüntü çizmektedir.

Zorlu bir kış bizleri bekliyor…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı