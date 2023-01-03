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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Tam bir çakallık, algı oyunu

1-Yukarıda da söylediğim gibi fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlar yandaşların söylediği gibi geri gelmiyor! Artış hızı yavaşlıyor. Yani enflasyon bir araba olsaydı eskiden uçuruma 85 km. hızla giderken şimdi 60 küsur km. hızla gidiyor, ama gidiyor mu? Evet gidiyor!

2-Kıymanın kilosu 150-200 TL arasında mı? Evet. Peki bu yandaşların dediğine göre çarşıya çıksak kıymanın kilosunun düştüğünü görmemiz gerekmez mi? Ama düşmüyor. Neden? Çünkü kopardıkları yaygara, halkın kafasını “baz etkisi” dediğimiz bir yöntemle karıştırmaya dayanıyor. Bir kez daha ifade edersek geçen yıl yüksek gelen rakamın, bu yıl altında gelen rakam sayesinde oluşan bir matematik cambazlığı. Tam bir çakallık… Algı oyunu…


3-Fiyatların geri gelmeyeceğini, artış hızının yavaşladığını söylüyoruz ama size kötü haberi verelim: Bu artış hızındaki yavaşlama da en fazla 3 ay sürecek, sonra hız tekrar artacak. Zira tarımsal üretimde bir artış, çiftçinin, üreticinin maliyetlerinde bir düşüş yok! Tarımsal girdi maliyetleri, yani tohum, gübre, su, enerji fiyatları artarken üretilen ürünlerin fiyatı düşmez.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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