Evren Devrim Zelyut: Siz tasarruf yapmıyorsunuz ki Saray’dan tasarruf isteyin!

Kılıçdaroğlu başkan olması halinde Erdoğan’ın uçaklarını satacağını söylüyordu. Ancak medya Ağustos başındaki Erzincan ziyareti esnasında kendisinin özel jet tercihini yazıyor…

Tarifeli THY uçaklarına ne oldu? Neden vatandaşınızla beraber Erzincan’a gitmiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu eğer başkan olursam beni eleştirmek serbest diyordu…

Geçen yine medyadan öğrendiğimize göre Kılıçdaroğlu Nihat Genç’e 200 bin liralık tazminat davası açmış… Neden? Bir yazıda hakareti varmış…

E hani sizi eleştirmek serbestti? Laf söylemek, bağırmak, çağırmak başımıza iş açmayacaktı? Ne oldu ya? Hadi anladık hakaret etti diyorsunuz, o zaman 200 bin lira nedir?

Yahu sizin özünüz ve sözünüz bir değil. Sorun bu… Vatandaş da bunu sezdi ve destek vermedi…

Bugün bütçe açıksa neden sadece vergi ve zamlarla gelir yaratılmaya çalışılıyor?

Kılıçdaroğlu Saray’ın önüne gidip haykırdı mı? Biraz da tasarruf edin diye?

Nerede örgüt? Sadece tweet atarak mı, giderleri kısmadan sadece gelirler yolu ile açık kapayan bir yönetim eleştirilecek?

A pardon…

Siz tasarruf yapmıyorsunuz ki, Saray’dan tasarruf isteyin!

Evren Devrim Zelyut’un yazısı