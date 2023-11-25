Evren Devrim Zelyut: Merkez, bırakın doları düşürmeyi, tutamaz bile!

Enflasyon ve bağlı olarak kurla mücadele var ama bedelin sürekli vatandaş ödüyor. Bankaların, büyük firmaların, tefecilerin vergi yükü vatandaş kadar değil…

Bu program evet rasyonel, ancak eksik… Nebati ile Şimşek mukayese bile edilmez lakin sadece vatandaşa yıkılmış bir çıkış programı var.

Çıkış konusunda da soru işaretlerimiz var zira reel alanda özellikle tarımda iyileşme getirecek destekler yokken enflasyon nasıl düşecek sadece finansal kararlarla mı? Ki onda bile para arzı buna engel diyoruz. Onda bile siyasi hesap var…

Sonuç şu, enflasyon baz etkisi hariç fazla gerileme göstermez. O zaman yabancı Türkiye’ye neden gelsin? Neden para bağlasın? Londra para piyasasına kapı (swap kapısı) açılırsa kur çıldırır, çünkü dışarıda da enflasyonun dramatik şekilde düşmeyeceği beklentisi hâkim. Fırsat bulurlarsa yani bol Lira bulsalar Lirayı satıp, dolar alır kuru patlatırlar…

Öbür taraftan böyle kalır swap kapısı açılmazsa dolar gelmez, dolar gelmezse kur düşmez, kur düşmezse enflasyon da düşmez…

Çözüm için reel piyasalar için de önlemler alınmalı ve bu faiz hikâyesinin yanında yabancıya satılmalıdır. Yoksa tek faizle bu iş dönmez…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı