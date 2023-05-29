Evren Devrim Zelyut: Kimsenin bu politikayı devam ettirme lüksü yok

Burada dikkat edilmesi gereken başka konular da var:

1-CB Erdoğan, göçmen politikasından geri adım atmayacak. Bu durum gıda ve konutta fiyatların yüksek kalmasını sağlayacak.

2-Türkiye’ye kısa sürede döviz lazım. AB ile göçmen kartı, Katar ile yeni yatırımlar, Rusya ile yeni ertelemelerle zaman kazanılabilir. Turizm sezonu da nefes almamıza olanak sağlar ama taşıma suyla değirmenin dönmediğini 1 Nisan-18 Mayıs arası TCMB’den satılan 140 ton rezerv altından biliyoruz.

Bu politikayı devam ettirme lüksü kimsenin yok.

Söylemek istediğim şu, sorunlar 2016 yılından beri öteleniyor. Bunun sonucunda önce nakdi rezerv bitti eksiye döndü, şimdi altınlar buharlaşıyor. Borçla hatalar telafi edilmeye çalışılıyor… Sorunların artık ertelenmeye tahammülü yok. Yapısal çözümler ve gerçekçi politikalar mevcut sıkıntılarımızın yegane çözümü olacaktır.

Halkımızın seçimlerdeki takdirini saygı ile karşılıyor, sonuçların tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı