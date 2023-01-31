Evren Devrim Zelyut: Kasırganın gittiğini sanıyoruz, ama durum öyle değil

İçinde bulunduğumuz durum ise oldukça ciddi ve ekonomideki durum bana tıpkı büyük bir depremden sonra çekilen okyanusun yaptığı tsunami hazırlığını hatırlatıyor. Ya da kasırga ortalığı kırıp geçirirken, kasırga gözü dediğimiz, yüzlerce km’lik hızla dönen hava dalgasının ortasında bulunan boş alanı hatırlatıyor. Buraya denk gelirseniz sakin bir hava sizi karşılar, ama bu durum geçici bir huzurdur, çünkü kasırganın çevresinde havanın dönüş hızı muazzamdır. İşte bizler de şu an, sahilde çekilen okyanusla tehlikenin bittiğini ya da birden hızı düşmüş kasırganın gittiğini sanıyoruz, ama durum öyle değil…

Neden değil? AKP Cumhuriyet tarihinde görülmemiş miktarda parayı piyasaya sürdü. Çalışanlara zamlar, EYT, KGF, kredi paketleri derken bu durum, an itibari ile baz etkisine bağlı rakamsal olarak düşen enflasyonun, devasa tsunami dalgaları misali üzerimize gelmesine neden olacak.

Ekonomide çok basit bir denklem var, ne kadar para o kadar enflasyon… Büyümeden yani üretimden fazla para basarsanız kâbus başlar… Mesele bu kadar basit…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı