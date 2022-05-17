Evren Devrim Zelyut: Kaçan sermaye devasa boyutlarda

Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik. Ama bir neden de AKP’nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için, iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor, ülkeye, ekonomiye olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp, paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor.

Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar, 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık -60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz tam 60 milyar dolar öfke dili nedeni ile kaçmış…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı