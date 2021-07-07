Evren Devrim Zelyut: Hani derlerdi ya devletin malı deniz, işte o deniz bitti

AKP enflasyonu kontrol edemiyor, işsizlik almış başını gitmiş, gelir dağılımı Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, rezervler eksiye dönmüş, kur uçuşa geçmiş… İşte böyle bir atmosferde CB Erdoğan ekonomiyi kontrol altına alabilmek için o eski taktiğine başvurdu.

Bir kere şunu bilmek gerek, ekonomik savaşı kazanmak taktiklerle değil ayağı yere basan stratejilerle mümkündür. Yani küçük ve geçici planlarla ülkenin ağır sorunlarını çözemezsiniz.

(…)

AKP yıllardır açıkladığı paketlerle, programlarla, sorunu çözüyormuş gibi yapar. Önce pozitif bir beklenti yaratır ama bu işin gerçek olmadığı anlaşılınca piyasa yine karışır. Kur artar, enflasyon çıkar, ekonomi yine durgunluğa girer.

İşte bu açıklamalara ve sorunlara baktığımızda Erdoğan’ın yine aynı taktiği uygulamaya koyduğunu görüyoruz. Sonuç değişmeyecek, yine başarısız olacak. Çünkü boş sözlere kurban edilecek 128 milyar dolar rezerv, satılacak devlet kurumu kalmadı. Hani derlerdi ya devletin malı deniz, işte o deniz bitti. Geriye artık yüzleşmek zorunda kaldığımız acı gerçekler var.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı