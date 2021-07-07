Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Hani derlerdi ya devletin malı deniz, işte o deniz bitti

AKP enflasyonu kontrol edemiyor, işsizlik almış başını gitmiş, gelir dağılımı Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, rezervler eksiye dönmüş, kur uçuşa geçmiş… İşte böyle bir atmosferde CB Erdoğan ekonomiyi kontrol altına alabilmek için o eski taktiğine başvurdu.

Bir kere şunu bilmek gerek, ekonomik savaşı kazanmak taktiklerle değil ayağı yere basan stratejilerle mümkündür. Yani küçük ve geçici planlarla ülkenin ağır sorunlarını çözemezsiniz.


(…)

AKP yıllardır açıkladığı paketlerle, programlarla, sorunu çözüyormuş gibi yapar. Önce pozitif bir beklenti yaratır ama bu işin gerçek olmadığı anlaşılınca piyasa yine karışır. Kur artar, enflasyon çıkar, ekonomi yine durgunluğa girer.

İşte bu açıklamalara ve sorunlara baktığımızda Erdoğan’ın yine aynı taktiği uygulamaya koyduğunu görüyoruz. Sonuç değişmeyecek, yine başarısız olacak. Çünkü boş sözlere kurban edilecek 128 milyar dolar rezerv, satılacak devlet kurumu kalmadı. Hani derlerdi ya devletin malı deniz, işte o deniz bitti. Geriye artık yüzleşmek zorunda kaldığımız acı gerçekler var.  

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

DSİ dediğin çağdışı kalmış canavar!

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.

Madencilerden Meclis’teki tüm vekillere: Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?

15 yıldır alamadıkları tazminatları için Ankara’ya gelen Somalı madenciler, il girişinde engellendi. Bu nedenle geceyi benzin istasyonunda geçirdiler. Milletvekiline seslenen madenciler tepkisini şöyle dile getirdi: “Onlar yatakta, yastıkta yatarken bizim yastığımız baret. Bu baretin üstünde yatıyoruz. Bu taşın üstünde yatıyoruz. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?”