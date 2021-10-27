Evren Devrim Zelyut: EYT 2021 Ekonomi Krizi’ni çözecek tek anahtardır!

Peki toplumun bu kış yaşadığı krizden düşük hasarla çıkması, ekonomide gelir eksikliğine bağlı talebin düşmemesi, alışverişin canlı olup piyasalarda büyük bir durgunluğa girmemek için ne yapılmalıdır?

Cevap basit: EYT hakkının teslimi ve Kara Kış Fonu. EYT siyasi bir slogan değildir; bir zorunluluktur. Çünkü Türk ekonomisinde gelir dağılımı öylesine bozuktur ki, mutlu bir azınlık, bir eli yağda diğer eli balda yaşıyor ama bu azınlığın yaptığı harcamalar ile ekonomi canlanamıyor.

Paranın tüm vatandaşa yayılması lazım.

Sözün özü bu kış halk desteklenmezse büyük bir durgunluk ve sefalet bizleri bekliyor. Genişletici politikalar yandaşı değil halkı içermezse sonumuz iyi olmayacak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı