Evren Devrim Zelyut: En sert kışa hazır mısınız?

Bu kış enflasyon, işsizlik ve salgın üç koldan vatandaşı vuracak.

(…) önceki yazılarımızda artan enerji fiyatlarından bahsetmiştik. Sorunun sadece fiyatla kalmasını da beklemiyoruz. Kışın ortasında gaz ve elektrik kesintileri de bizler için sürpriz olmayacak.

İşin siyasetini geçtim ama enflasyona çok fena şeklide yansıyacak bir enerji maliyeti karşımıza çıkacak. Sadece enerji ile kalsa iyi, yazın bereketinin geride kalması ile ihmal edilmiş Türk tarımı, gıda fiyatlarında yeni rekorlar ile vatandaşı yüzleştirecek.

Enflasyonun enerji ve gıda ile sert hareket edeceği dönem ise baz etkisinin geçeceği Kasım-Aralık aylarına denk gelecek. Bu dönemde haliyle kurda da sert hareketler şaşırtmayacaktır.

Amerika, Avrupa ve Türkiye’nin kış aylarında salgınla nasıl mücadele ettiği de unutulmaması gereken bir konu olacak. Amerika’da hasar az olursa, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) her ay piyasaya verdiği 120 milyar doları azaltmaya başlayacağını da hesaba katalım. FED’in böyle bir operasyona girmesi zaten tek başına kuru yukarı çekecek en önemli gerekçelerden birisi olacaktır.

Nereden bakarsanız bakın sert bir kış yaklaşıyor. Yandaş değilseniz soğuk, pahalı ve parasız geçecek zor günlere hazır olun.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı