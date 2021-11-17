Evren Devrim Zelyut: Ekonomi büyük bir durgunluğa doğru koşarak gidiyor

Bu yazıyı yazarken ekrana baktığımda 10,23 rakamını görüyorum. İşte bu Türk firmaları için felaket demek. Şimdi bunu söylemek de bizi felaket tellalı yapıyorsa evet ben felaket tellalıyım.

Adım adım gelen bir felaket var karşımızda çünkü defalarca söylediğimiz gibi dış girdiye bağlı firmalar 10’un üzerindeki kurla girdi ithal etmeye başladığında maliyetler nereye vuracak? O firmaların ürettiği ürünlerin fiyatı ne olacak? O pahalı ürünleri alacak para vatandaşta mevcut olacak mı?

Çok net bir gerçek var ki ekonomi büyük bir durgunluğa doğru koşarak gidiyor. Yönetimde bulunanlar ise kendi siyasi geleceklerini kurtarma peşinde. Sorunları çözmek yerine yapay gündemler, din sömürüsü ile 2023’e kadar zaman geçirmeye çalışıyorlar. Ama yaklaşan felaketten kaçış yok. Bu dalga ekonomiye çarpacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı