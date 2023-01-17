Evren Devrim Zelyut: Ekmek ve dolardaki yükselişi durdurmak artık imkansız

Birincisi, TÜİK’in geçen ay %169 bu ay %151 olarak bildirdiği rakam gerçeği yansıtmıyor. Zira bu köşede hep söyledik, saman ve yoncanın balyası %200 zamlanmış, tarım ilaçları %200/%300 yükselmiş, meyve kasası 2 TL’den 8 TL’ye çıkmış, tohumluk buğday 3,5 TL’den 10 TL’ye artmış iken, yani maliyetler 1’e 2,3 artarken nihai ürün %150/%160 artabilir mi? Elbette ki artış daha fazla olur.

İkincisi, TÜİK rakam düştü diyor peki enerji fiyatlarında keskin bir düşüş mü gördük? Mazot iki aydır 24/22 TL civarında seyrediyor. Diğer konu ise dolar. Dolar/TL değeri tohum, gübre, ilaç fiyatlarını yakından etkiliyor. Peki söyleyin, dolar/TL düştü mü ki, ana girdi maliyetleri düşsün?

Bunun gösterdiği gerçek şu: Enflasyon özellikle gıdaya bağlı olarak düşmeyecek. AKP’nin umutsuzca marketlerden fiyat sabitleme talep etmesinin altında işte yukarıda anlattığımız kaçırdığı dizginler var. Tarım ve sanayide kontrol kaybedildi…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı