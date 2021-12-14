Evren Devrim Zelyut: Dolar/TL’de 20 ihtimal dahilinde

Bu noktaya kadar bize yeni bir şey söylemedin diyorsunuz, haklısınız. Alın size yeni bir şey: Eğer çılgınca politikalarda ısrar edilirse kur 20 sınırına yaklaşacak. Hesap çok basit: Spot kuru 14,30 olarak alın. Enflasyon 2022 yılında yüzde 35 olacaksa, 14,30×0,35 = 5 TL bir yıl içindeki değer kaybı miktarı olacaktır. O zaman 14,30+5 =19,30 gibi bir seviye karşımıza çıkıyor.

11 Lira seviyesinde üretici fiyatlarının yüzde 54,62 arttığını biliyorsak, kur şimdi 14’ü geçince bu fiyatlar ne olacaktır? Çok daha korkunç noktalara giderek ekonomi durduracak, büyük bir durgunluğa kapı açacaktır. Birçok mamulün piyasada bulunmadığı, stoklanmaya başlandığı bir gerçektir. Bunun sebebi de işte yukarıda anlattığımız dışa bağlı ekonomi değil midir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı