Evren Devrim Zelyut: Dolar ona AKP sona yaklaşıyor!

AKP o kadar çaresiz ki, yaşanan bu kötü gidişatı birilerine fatura etmeye, hedef şaşırtmaya ihtiyacı var.

Kuru düşürecek rezervi yok, planı yok, zamanı yok.

Her gün işler kar topunun çığa dönüşmesi gibi daha da kötüleşiyor.

Bütün son çıkışları kaçırmış, beton üretimi ve faiz indirimleri ile bugüne dek ekonomiyi kör topal çevirmiş ama şimdi sona gelmiş durumda.

Yani işin özeti, dolar ona AKP sona yaklaşıyor.

Diyelim ki Kavala suçlu; dolar, enflasyon, işsizlik onun yüzünden artıyor bu ülkede. Peki ekonomi bu kadar kırılmış durumda iken bizim önceliğimiz, en büyük ticaret partnerlerimiz olan bu ülkelerin elçilerini ülkeden kovmak mıdır? Akıllı bir iş midir bu?

Yarın bu ülkeler de misilleme yaparsa darmadağın olmuş, yine bu ülkelerden aldığınız borçla döndürmeye çalıştığınız sistem ne olacaktır?

Sırf o ülkeleri misilleme yapmaya iterek faturayı yine ‘Dış Mihraklara’ atmak sadece kendi siyasi çıkarını kurtarmak için koca ülkeyi vatandaşları ile birlikte feda etmek değil midir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı