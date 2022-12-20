Evren Devrim Zelyut: Borsaya girmeli miyiz?

Bütün bu verileri topladığımızda borsaların zaman zaman olaylara ve kâr satışlarına bağlı geri çekilmeler yaşasa bile, toparlanıp yoluna devam edeceğini, BIST’in tarihî 5 dolar seviyesini 2023 sonu gelmeden geçeceğini tahmin ediyorum. Bütün bu belirttiğim hususları bir yatırım tavsiyesi olarak algılamadan, aracı kurumların araştırma uzmanlarına sorarak, bilançosu kuvvetli firmalarda, aynı zamanda birçok bankanın model portföylerinde yer alan şirketleri uzun vadeli olarak düşünmeniz, sizce de iyi olmaz mı?
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Kılıçdaroğlu: Herkes Bay Kemal’i beklesin
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Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyeni Uğur Kutay’a açılan soruşturma nedeniyle kendisini desteklemek için gelen öğrenciler engellendi. Güvenlikler, öğrencileri soruşturmayla tehdit etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü.
97 yaşındaki Nazi sekreterine iki yıl hapis: 10 binden fazla kişinin ölümünde suça iştirakten…
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Danıştay üyeleri: İmamoğlu, karar kesinleşse de görevden alınamaz
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