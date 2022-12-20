Evren Devrim Zelyut: Borsaya girmeli miyiz?

Bütün bu verileri topladığımızda borsaların zaman zaman olaylara ve kâr satışlarına bağlı geri çekilmeler yaşasa bile, toparlanıp yoluna devam edeceğini, BIST’in tarihî 5 dolar seviyesini 2023 sonu gelmeden geçeceğini tahmin ediyorum. Bütün bu belirttiğim hususları bir yatırım tavsiyesi olarak algılamadan, aracı kurumların araştırma uzmanlarına sorarak, bilançosu kuvvetli firmalarda, aynı zamanda birçok bankanın model portföylerinde yer alan şirketleri uzun vadeli olarak düşünmeniz, sizce de iyi olmaz mı?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı