Evren Devrim Zelyut: AKP’nin geçmişinde büyük bir ‘vaatler mezarlığı’ görüyoruz

CB Erdoğan Kırşehir’deki Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması töreninde “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz” dedi.

Şöyle bir AKP geçmişine baktığımızda ölmüş sözlerden kurulu büyük bir ‘vaatler mezarlığı’ görüyoruz. Enflasyon, büyüme, milli gelir, işsizlik hedeflerinin hepsi ölmüş…

Erdoğan sorunun farkında. Hayat yandaşlar haricindeki %95 için çok ama çok zor geçiyor. Fiyat artışlarının başını çektiği bu olumsuz tabloyu düzeltmek mümkün mü? Artık çok geç…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı