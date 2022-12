Evren Devrim Zelyut: AKP’nin elinde bu tür planları hazırlayacak personeli kalmadı

Ben bir iktisatçı olarak plana bakarım, plan sağlam… Sonra döner bu işi kimler yapacak ona bakarım. AKP’nin bu tür planları hazırlayacak elinde personeli kalmadı. O işleri yapanlar AKP’den ayrıldı parti kurdular. Sayın Babacan, 6’lı Masa iktidar olduğu zaman ekonomi deneyimleri ile yardımcı olmayacak mı? Şunu şöyle yapın, böyle yapın dediğinde dinlemeyecekler mi? Bakın Türkiye’nin ekonomide iki sağlamı var: Faik Öztrak ve Bilge Yılmaz. İkisinin de tecrübesi, bağlantıları, yapıcı, insanları dinleyen pozitif kişilikleri ile ekonomideki sorunların çözülmesinde önemli görevler icra edeceklerini değerlendiriyoruz.

En büyük şansımız ise şu: CHP’nin bir vizyon belgesi var, İYİ Parti’nin de istikrar ve eylem planı hazır, DEVA’nın reçetesi elinde… Bütün bu unsurlar şu an bir masada, halk için beraber yürüyor. Her plan bir zenginlik ve her planın kıymetli hazırlayanları ekonomideki sıkıntıların giderilmesi için konuşacak, çalışacak, Masa ondan istifade edecek, kimse kafasına göre iş yapamayacak. Enflasyon başta olmak üzere sorunların çözülmesi için bir ittifak var ve bu ittifakın çözüm önerileri bizler için gerçek bir zenginlik. İşte bu güç birliği bize yarınlar için umut veriyor. Bu nedenle diyoruz ki, Faik Öztrak ve Bilge Yılmaz varken artık ekonomide korkmuyoruz, güzel günler bizim olacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı