Evren Devrim Zelyurt: Dolarda ve enflasyonda neler olur?

Perşembe günü, piyasa beklentilerini aşan 7,5 puanlık bir artışla faizler 20’ye geldi. Ancak dolar 25,27’ye kadar düştükten sonra Cuma ben bu yazıyı yazarken 26 üzerine attı. Peki dolarda ve bağlı olarak enflasyonda neler olur?

1-Faiz artışları ile kuru düşürmek mümkün değildir. Faiz artışları ekonomide çarkları durdurup işsizliği artıracağı için ancak yapısal reformlara zaman kazandırmak için yapılır. Yani siz tarım ve sanayide üretimi artırmak için reformlar yaparsanız bu sürede ülkedeki yüksek kuru kontrol için faizler geçici artırılabilir.

Faiz bir ilaçtır. Her ilaç gibi yan etkisi vardır. Ancak geçici bir süre kullanılabilir.

2-Şimşek piyasayı terse getiren artışla dış yatırımcılara “ipler benim elimde”mesajını verdi. Böylece sadece Körfez’den değil tüm dünyadan sermaye çekmek için gerçekçi bir yolda yürüdüğünü gösterdi.

Peki yabancı sermaye gelir mi?

Cevap: Hayır. Zira sermayenin gelmesi için güvenli, huzurlu, istikrarlı bir yönetimin bulunması gerekli. Toplumu kutuplaşmış, hukuk sistemi arızalı, gazetecileri hapse atan, otokratik bir ülke imajı veren ekonomiye ikiz açığı kapatacak miktarda sermaye gelmez.

Evren Devrim Zelyurt’un yazısı