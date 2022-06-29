Evlilik teklifi ‘suya düştü’

Britanya’da bir göl kenarında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen genç adamın planı, yüzük göle düşünce ‘suya düştü.’

Fotoğraflar: Ross Bamber

Watton adlı kasabadaki ‘Wispy Meadows’ adlı yeşillikler içinde, göl kenarındaki tesiste bungalov tutan Ross Bamber (26), kız arkadaşına Norfolk Gölü’nün kenarında evlenme teklif etmek istedi ve önceden her şeyi hazırladı. Yere mumlar koydu, o anları ölümsüzleştirmek için kamerayı kurdu.

Kız arkadaşı Gerii Ashforth’u (23) elinden tutup göl kıyısına götüren Bamber, yüzük kutusunu açtığında içindeki alyans fırlayıp suya düştü. Kamera o anları kaydetti ve TikTok’ta paylaştıkları videoyu milyonlarca kişi izledi.

Bamber, ”Gerii’ye gözlerini kapamasını söyledim. Tam kutuyu açarken gözlerini aç dedim ve o sırada yüzük dışarı fırladı. O an çok kötü hissettim” derken, Ashforth da, ”Ross’un evlenme teklif etmek üzere olduğunu düşünüyordum ama böyle bir teklif olacağını düşünmemiştim. Gözümü açtığımda yüzüğün düştüğünü görünce içim gitti” dedi.

Arkadaşları çiftin yanına gidip suda yüzüğü aradı ancak bulamadı.

Bunun üzerine bir gün sonra başka bir yüzük satın alan çift, kamera için aynı yerde ‘sahneyi yeniden canlandırdı.’ Bu kez yüzük ‘uslu durdu’ ve çift nişanlandı. İkinci teklifin videosu da sosyal medyada büyük ilgi çekti.