Evlilik sözleşmesine ‘pizza’ maddesi koydular

”Evlilik sözleşmesi” denince akla ilk gelen gelin ve damadın maddi varlıklarına ilişkin bir akit olabilir. Ancak nadiren de olsa günlük yaşamda neler yapacaklarına, hatta ne yiyip içeceklerine dair sözleşme imzalayan da var! Hindistan’da sözleşmeye ‘ayda sadece bir pizza şartı’ koyan çift gibi.

Fotoğraflar: BBC

Üniversiteden arkadaş olan Şanti Prasad (24) ve Mintu Rai (25) 21 Haziran’da Assam eyaletinde düzenlenen geleneksel bir törenle evlendi. 22 Haziran’da çiftin evlilik sözleşmesini imzaladıkları anları gösteren video Instagram’da paylaşıldı. Ses getiren video 45 milyon kez izlendi.

Geçmişte de gelinle damadın yapacakları, yapmayacakları şeylere dair söz verdiği bu tür sözleşmeler görülmüştü ama bu çiftinkinde bir madde herkesin dikkatini çekti. ‘Pizza delisi’ olarak tanınan gelin Şanti Prasad, ayda sadece bir kez pizza yemeği kabul etmişti. Her ne kadar yasal anlamda bağlayıcı olmasa da aydan birden fazla pizza yemeyeceklerini taahhüt etmişti.

‘Ben de severim ama her gün yiyemem’

Mezun olduktan sonra Guwahati kentinde bir elektrikli eşya satan dükkan açan Mintu Rai, eşinin pizzaya düşkünlüğünü şöyle anlattı: ‘‘Onunla ilk buluşmamızda pizzacıya götürdüm çünkü çok sevdiğini biliyordum. Yemekten bahsederken hep pizzadan bahsediyordu. Sürekli pizzacıya gitmeye başladık. Ben de pizza severim ama her gün yiyemem. Hem sağlıklı da değil. Şikayet etmeye başladım. ‘Bugün de başka bir şey yiyelim’ diyordum hep. Hiç kavga sebebi olmadı ama arkadaşlar arasında espri konusu oldu. Gelecekte tartışmaya zemin oluşturmasın diye böyle bir karar aldık. Sözleşmedeki pizza maddesiyle birbirimize söz verdik. Tabii evliliğimizde sorun yaşamamak için başka maddeler de ekledik.”

‘Mintu’dan sonraki ikinci aşkı’

Sınıf arkadaşları Raghav Takur, Şanti Prasad’ın ‘pizzaya olan aşkını’, ”Mintu’dan sonraki ikinci aşkı diyebilirim. Bence tüm boş zamanlarında hatta uykusunda bile pizza yemeyi dünüyordur” diyerek anlattı.

Çiftin arkadaşları beyin cimnastiği yaparak evliliklerinde ‘atışmalara neden olabilecek’ şeyleri belirledi ve daha huzurlu bir birliktelik için maddeler sıralayarak bir sözleşme metni hazırladı. Düğünden bir hafta önce hazırlanan sözleşmenin birinci sırasında pizza maddesi yer alıyor.

Diğer maddeler şöyle:

Pazar günleri kahvaltıyı Mintu hazırlayacak, Şanti’yi iki haftada bir alışverişe götürecek, karısı yanında olmadan akşamları partilere, organizasyonlara katılmayacak. Şanti de her gün spor yapacak ve her gün sari (ipek ya da pamuktan, dikiş ya da iğne kullanılmaksızın gövdeye uydurulan, tek parçalı ulusal giysi) giyecek çünkü Mintu ona sarıyı çok yakıştırıyor.

Sözleşme imzalandı, sosyal medyada paylaşıldı. Ancak ‘şaka’ olarak başlayan şey sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca kez beğenilen, yorum alan videonun ses getirdiğini geç fark eden çift, ”Kutlamalarla meşguldük. Gelen yorumları, ne kadar çok izlendiğini üç-dört gün sonra fark ettik. Sürpriz oldu” dedi.

Çift, sözleşmeyi çerçeveletip duvarına asacak. Ancak arkadaşları Şanti’nin pizzayla ilgili maddeye uyacağını düşünmüyor. Şanti’nin, ”Evleneli iki hafta oldu ve iki kez pizza yedik. Sözleşmeyi şaka olarak görüyorum” sözleri arkadaşlarının doğru düşündüğüne işaret ediyor.