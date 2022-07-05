Evlerinin peşinatını sarımsak ve şeftaliyle ödüyorlar

Çin’deki bazı inşaat şirketleri, ev satın almak isteyenlerden peşinat olarak gıda ürünü kabul etmeye başladı.

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Ev satışlarının 11 aydır düşüşte olduğu ülkede, şirketler ev satmak için sıra dışı bir yöntem buldu. Peşinat karşılığında şeftali, karpuz, sarımsak gibi tarım ürünlerinin kabul edilebileceğini duyuran ilanlar yayınladı.

Örneklere bakılırsa geçen hafta Wuşi kentindeki bir şirket, yeni yaptığı evler için ödenmesi gereken 188 bin 888 Çin Yuanının (478 bin 56 lira) şeftali karşılığında ödenebileceğini duyurdu.

Nanjing’deki bir başka şirketse peşinat için 5 bin kilo karpuz istedi. 5 bin kilo karpuza piyasa değerinin çok üzerinde, peşinat olarak belirlediği 100 bin Çin Yuanı (253 bin 90 lira) değer biçti. Ancak bir süredir devam eden ve önümüzdeki cuma günü sona ermesi planlanan kampanya ‘kısa kesildi.’ Şirket sözcüsü, sosyal medyadaki duyuruların kaldırılmasının istendiğini söylemekle yetindi.

Mayıs ayında ‘Central China Management’ adlı şirket sarımsakla peşinat ödenmesine olanak veren 16 günlük bir kampanya düzenlemişti. Çiftçileri ev sahibi yapmak istediklerini vurgulayan 30 evin peşinatı karşılığında 860 bin baş sarımsak aldığını açıklamıştı.

Mayıs ayı verilerine göre Çin’de ev satışları geçen yıla göre yüzde 41,7 düştü.