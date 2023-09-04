Evlerinde besledikleri yılanlarla geçimlerini sağlıyorlar

Irak’ın Süleymaniye’ye bağlı Dokan ilçesinde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim çifti evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini sağlıyor.

Fotoğraflar: AA

Yılan bakıcısı 25 yaşındaki Abdurrahman, yılanlara çocukluğundan beri ilgi duyuyormuş.

Evlendikten sonra eşiyle aldıkları karar doğrultusunda yılan bakıcılığına başlayan Abdurrahman, bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift olduklarını söylüyor:

“Bu hayvanları evimde besliyorum. Hiçbir tehlikeleri yok. Sağlıklı bir şekilde yağ üretsinler diye onlara taze yiyecek veriyoruz. Özellikle tavuk göğsü gibi.”

“Yılanların gözleri beyaz renge döndüğünde, deri atmalarının zamanının geldiğini anlıyoruz. Öte yandan bu işi yasal bir şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik ve sağlık boyutuyla ilgili gerekli kurumlarla irtibat halindeyiz. Bu işlem sırasında yılanlara zarar vermiyoruz.”

Eşine yaptığı işte destek olan Şıler Selim de yılanlarla çok iyi bağ kurmuş: “Onlarla (yılanlar) birlikteyken rahatlıyorum. Yılanlarla iyi bir bağım var. Bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz.”