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Yaramazlara biraz batar!

Evinin bahçesinde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma tank bulunduran kişiye 14 ay hapis cezası

Almanya’da mahkeme, 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bir tank ve bir uçaksavarı içeren cephaneye sahip olan 84 yaşındaki emekliye 14 ay hapis ve 250 bin avro para (2,5 milyon lira) cezası verdi.

Fotoğraf: www.historynet.com

Adama ait tank, uçaksavar ve diğer silahlar Nazi dönemine ait eşyalarla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında ortaya çıkarılmıştı. Polis, ihbar üzerine ülkenin kuzeyindeki Heikendorf’ta yaşayan adamın evine 2015’te baskın düzenlemişti. Tank ve uçaksavarın yanı sıra çok sayıda silah bulunmuştu.


Mahkeme, Almanya’daki yasalar gereği adı açıklanmayan adamın cephanesini iki yıl içinde bir müzeye veya koleksiyonere satması veya bağışlaması gerektiğine hükmetti. Adamın avukatı bazı Alman koleksiyonerlerin onunla irtibata geçtiğini söyledi.

Bahçede tutulan tank, uçaksavarın tahliyesi için ordudan yardım istendi. Tankı (Panther) bahçeden 20 asker, dokuz saatlik çalışma sonucunda çıkarabildi.

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