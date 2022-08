‘Evi’nden kaçan kaplumbağa Clyde demiryolu trafiğini aksattı

Britanya’da, demiryoluna ‘konuşlanan’ bir kaplumbağa tren seferlerini durdurdu.

Fotoğraf: Greater Anglia

Harling Road tren istasyonu yakınlarında, raylar üzerinde yaralı bir kaplumbağa bulundu. Demiryolu şirketi Greater Anglia, kaplumbağanın yakınlardaki bir akvaryumun bahçesinden kaçtığını açıkladı. Açıklamaya göre kaplumbağa raylardayken tren çarpması sonucunda yaralandı. Üç sefer aksadı. Biri kaplumbağayla karşılaşınca durdu, diğer ikisi gecikmeli hareket etti.

‘Clyde’ adlı kaplumbağanın yaşadığı Swallow Aquatics’in çalışanları, pazar günü ortadan kaybolduğunu, bulunduğu için çok sevindiklerini

Tren çarpması sonucunda kabuğunda delik oluşan 76 santimetrelik Clyde veterinere götürüldü. İyileşince ‘eve’ dönecek.

Kaplumbağa nedeniyle duran yolda durup bir süre bekleyen Norwich treninin yolcularından Diane Akers, çok sevimli ve büyük bir kaplumbağayla karşılaştıklarını ve yolcuların çoğunun onun fotoğrafını çektiğini söyledi.

“When we got to Norwich station I told staff in the office there, and the chap looked at me as if I was mad – and then a police officer came along and said he’d seen my tweet.”

A Greater Anglia spokeswoman said: “We are sorry for the disruption caused to customers between Norwich and Cambridge this afternoon.

“This was due to a very large, injured tortoise on the line near Harling Road.

“Network Rail attended and helped the animal. Services were able to run from 13.25.”

She said two trains were terminated early and one service started 20 minutes late.