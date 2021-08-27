Evin yıkım ücreti olarak verilen vazo 6,31 milyon liraya satıldı

Britanya’da, bir evin yıkımının ücreti karşılığında verilen bir Çin vazosu, 40 yıla yakın süre sonra çıkarıldığı açık artırmada 550 bin sterline (6,31 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Hannam’s Müzayede Evi

30 santimetre yüksekliğindeki vazoyu satan kişinin babasına, başkent Londra’da bir ev yıkımı karşılığında 1980’lerin sonunda verilen vazo İmparator Qianlong (1735-1796) dönemine ait.

Açık artırmayı düzenleyen Hannam’s Müzayede Evi, vazonun 15 bin sterline (172 bin 245 lira) satılacağının tahmin edildiğini, bunun 36 katına satıldığını açıkladı. Vazoyu bir Çinli satın aldı.

Müzayede evinden Harry Hannam şunları söyledi: “Satan kişinin babasının bir yıkım şirketi varmış. Bu vazo ve bir Buda heykeli ücret olarak verilmiş. Tabii bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyormuş. Ölene kadar evinde saklamış. 15 yıldır da satışa çıkaran oğlu saklıyormuş. Bu kadar yüksek fiyata alıcı bulmasının şaşkınlığını yaşıyor. Açıkçası biz de beklemioyorduk.“

Hannam, babasından annesine o ölünce kendisine miras kalan vazo sayesinde 70 yaşındaki kişinin rahat bir emeklilik hayatı yaşayacağını, güneyde bir yere taşınacağını söyledi.