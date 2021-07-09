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Yaramazlara biraz batar!

Evin bahçesinde bulunan mozaikler müzede: Özel teknikle taşındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaik Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Yukarıbilenler Mahallesi’ndeki evin bahçesinde bulunan renkli mozaikler özel teknikle müzeye taşındı.


Milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, geçen yıldan beri süren çalışmaların tamamlanmasının ardından kamyonlarla jandarmanın gözetiminde götürüldü. Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenecek mozaiklerin taşınması iki gün sürdü.

Evin sahibi Erhan Yıldırım, tarihi değeri olan mozaikleri müzeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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