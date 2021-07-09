Evin bahçesinde bulunan mozaikler müzede: Özel teknikle taşındı

Pandemi ile beraber müthiş bir dijitalleşme merakı sardı insanları… Mesleklerde de aynı terane… Makineler üzerimizdeki adele gücünü hafifletse de, otomasyon sistemleri tek düze/seri üretim işleri üstlense de, bilgisayarlar en karmaşık hesaplamaları halletseler bile, o insani gereklilik iyice kıymetli olacak belli ki ileride.