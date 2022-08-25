Evin arka bahçesinde dinozor fosili bulundu

Portekiz’in Pombal kentinde yaşayan bir kişinin evinin arka bahçesinde 25 metre uzunluğunda dinozor fosili bulundu.

Fotoğraf: Lizbon Üniversitesi

2017’de evde inşaat çalışması yaptıran bir kişi, bahçedeki kalıntıları fark etti. Ne olduğunu araştırılması için Lizbon Üniversitesi Bilimler Fakültesi’ndeki uzmanlara başvurdu.

Bilim insanları yeni tamamladıkları inceleme sonucunda, bahçedeki fosilin Avrupa’da görülen en büyük saropodlarından (dev dinozor) birinin kalıntısı olduğunu belirledi.

Saropodların, günümüzden 160-100 milyon yıl öncesinde yaşayan otoburlardan ve muhtemelen yerkürede gezinen en büyük hayvanlardan biri olduğunu anımsatan araştırmacı Elisabete Malafaia, ”Böyle bir hayvanın kalıntısının tamamının, bu pozisyonda bulunması ilginç. Sık karşılaştığımız bir şey değil” dedi.

Dinozorun iskeletten örnek alındığını ve başka enstitü ve üniversitelerin desteğiyle daha geniş kapsamlı araştırma yapılacağını belirten Malafaia, saropodların çiğnemeden yuttuğunu ve uzun boyunlarını ağaç tepelerindeki yiyecekleri yemek için kullandıklarını söyledi.