Everest’e 10 kez tırmanan dağcı Annapurna’dan inerken öldü

10 kez Everest‘e tırmanan Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna, Nepal’deki 8 bin 91 metrelik Annapurna Dağı’nın zirvesinden iniş yolunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Noel Hanna

Yerel basına göre yetkililer, Hanna’nın ölüm nedeninin henüz bilinmediğini, ayrıca Hintli bir dağcının da üç gündür kayıp olduğunu söyledi.

Hanna’nın Annapurna’nın zirvesine başarıyla tırmandığı, iniş yolundayken dördüncü kampta gece öldüğü belirtildi.

Turizm bakanlığı yetkilisi, Annapurna’ya tırmanan iki Hintli dağcının, olumsuz hava koşullarına yakalanmalarının ardından kurtarıldığını söyledi.

Yetkililer, bugüne kadar 400’e yakın kişinin Annapurna’ya başarıyla tırmandığını, 70’ten fazla kişinin tırmanış sırasında yaşamını yitirdiğini kaydetti.