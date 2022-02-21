Evden gelen koku üzerine iki yıllık ceset bulundu

Britanya’nın başkenti Londra’da 61 yaşındaki bir kadının iki yılı aşkın süre önce hayatını kaybettiği, polis, kötü koku geldiğini söyleyen komşularının şikayeti üzerine eve girince anlaşıldı.

Fotoğraf: Daily Mail

Peckham’da yaşayan kadının komşuları Ekim 2019’da binayı yöneten kuruma kötü bir koku olduğunu söyledi. Kokunun geldiği evde oturan kadının posta kutusu ağzına kadar doluydu, mektup konacak yer kalmamıştı. Binlerce sterlin kira ve fatura borcu vardı. Ancak geçen cumaya kadar eve gidip kontrol eden olmadı.

Sonunda polise haber verildi ve eve bir ekip gitti. Önce bina sakinlerine pandemi nedeniyle birçok kişinin Londra’dan uzaklaştığı, bu evde oturan kadının da gitmiş olabileceği sanıldı. Ancak defalarca çalıp yanıt alamayınca kapı kırılıp eve girildi ve acı gerçekle karşılaşıldı. Adı açıklanmayan kadın evinde hayatını kaybetmişti.

Kadının komşusu şunları söyledi: “Ekim 2019’dan beri yönetimi defalarca aradım. İlgilenmediler. Başka komşular da aradı. Koku o kadar katlanılmaz bir hal aldı ki kapının eşiğine bez ve havlu yığmaya başladım. O kadar mektup, kirayı ödemediğine dair yazı, fatura birikti. Çok yakın olduğum biri değildi. Bazen ben evde yoksam bana gelen paketleri alırdı. Öldüğüne çok üzüldüm. Bugün karşılaştığımız şey korkunçtu, hala şokunu atlatamadım.”

Polisten yapılan açıklamada ise, “Adreste yaşayan kadınla ilgili endişeler nedeniyle St Mary Caddesi, Peckham’daki bir eve çağrıldık. Arkadaşlarımız içeri girmek zorunda kaldı. 61 yaşındaki kadın ölmüştü. Şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmuyoruz. Ölüm nedenini ise henüz bilmiyoruz” dendi.

İki yılı aşkın süre önce öldüğü düşünülen kadının ölüm nedeni için otopsi yapılacağı belirtildi.