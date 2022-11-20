Evdeki parkenin altından 135 yıllık mesaj çıktı

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da, bir evde çalışan usta zeminin altında şişe içinde 135 yıllık mesaj buldu.

Fotoğraflar: BBC

Radyatör takmak için söz konusu eve giden Peter Allan (50), parkelerden birini kaldırınca viski şişesi içine gizlenmiş mesajı buldu ve hemen alt kata koşup evin sahibine haber verdi.

Ev sahibi Eilidh Stimpson çok heyecanlandı ancak notu okumak için sekiz ve 10 yaşlarındaki çocuklarının okuldan çıkmasını bekledi.

Eşi ve çocuklarıyla bu evde oturan aile hekimi Stimpson BBC İskoçya’ya konuştu: ”Çocukları okuldan aldığımda onlara çok heyecanlı bir şey söyleyeceğimi anlattım. Onlar da, ‘Hot dog mu yiyeceğiz’ diye sordular heyecanla. Birkaç tahmin daha yürüttüler ancak hiçbiri değildi. Sonunda evde içinde mesaj olan bir şişe bulunduğunu söyleyince belki bir hazine olduğunun işaretidir diye çok heyecanlandılar.”

Stimpson ve çocukları eve gittiklerinde önce şişeyi açmaya çalıştı ancak açamayınca çekiçle kırdı ve notu öyle çıkardı. Kağıda yazılı mesajda iki ustanın imzası vardı: ”James Ritchie ve John Grieve bu parkeleri döşedi. Ancak viski içmedi 6 Ekim 1887.”

Allan da boruların yerine bakmak için herhangi bir parkede delik açtığını ve ‘varlığından haberdar olmasa da tam da şişenin bulunduğu yerdeki parkeyi kaldırdığını’ söyledi: ”Hemen aşağı indim ve ev sahibine, ‘Bakın odanın zemininde ne buldum’ diye seslendim.”

Şişenin bulunduğu odanın ev ilk inşa edildiğinde çalışanlardan birinin odası olduğu düşünülüyor.